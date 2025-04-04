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  • Anodtat
    Это сейчас так называется полусоюзник, повернулся и нож в спину.Таких полудрузей вокруг России, да и в самой.Раньше п...Два полусоюзника ...
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Плющенко о погоне Овечкина за Гретцки: "Верим в рекорд в этом сезоне"

Плющенко о погоне Овечкина за Гретцки: "Верим в рекорд в этом сезоне"

Евгений Плющенко выразил уверенность в том, что Александр Овечкин вскоре побьёт рекорд Уэйна Гретцки по шайбам в НХЛ.

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