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Враждующая страна: чего ждать от режима прекращения огня в Судане

Враждующая страна: чего ждать от режима прекращения огня в Судане

С начала конфликта в Судане погибло уже более 500 человек, свыше 4,1 тыс. получили ранения. С 4 по 11 мая в стране объявлен режим прекращения огня, сообщили в МИД Южного Судана, при посредничестве которого и удалось достичь временного перемирия.

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