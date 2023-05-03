Враждующая страна: чего ждать от режима прекращения огня в Судане

С начала конфликта в Судане погибло уже более 500 человек, свыше 4,1 тыс. получили ранения. С 4 по 11 мая в стране объявлен режим прекращения огня, сообщили в МИД Южного Судана, при посредничестве которого и удалось достичь временного перемирия.