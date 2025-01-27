Крик о помощи: в Крыму оценили роль закона о борьбе с травлей в школах

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Появление первого в России закона о борьбе с травлей в школах только подтолкнет общество к активному обсуждению проблемы и поиску ее решений, но точный рецепт от этого недуга даст не документ.
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