Климатолог рассказал, с чем связано аномальное тепло в январе

По мнению специалиста, есть связь с авариями на "Севпотоках".Аномально теплые температуры января 2023 года могут быть связаны с выбросами газа после аварий на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", произошедших в 2022 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии