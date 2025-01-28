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Климатолог рассказал, с чем связано аномальное тепло в январе

Климатолог рассказал, с чем связано аномальное тепло в январе

По мнению специалиста, есть связь с авариями на "Севпотоках".Аномально теплые температуры января 2023 года могут быть связаны с выбросами газа после аварий на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", произошедших в 2022 году.

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