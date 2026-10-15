Следствие завершило расследование дела бывшего гендиректора МУП «ПОВВ» Сергея Хабирова, которого обвиняют в приемке некачественных работ на станции УФ-обеззараживания воды и необоснованной выплате подрядчику 19,6 млн рублей.
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