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Хирро забросил через Ачиуву с фолом и показал тому, что тот «слишком маленький»

Хирро забросил через Ачиуву с фолом и показал тому, что тот «слишком маленький»

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро во второй четверти матча против «Торонто» забросил тяжелый мяч в проходе с фолом центрового «Рэпторс» Прешеса Ачиувы.

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