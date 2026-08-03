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FiNE NEWS

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Минобороны заявило об обеспеченности войск вооружением и техникой на 97%

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик сообщил, что промышленный комплекс страны в условиях западных санкций обеспечивает 97% потребностей войск в вооружении и военной технике.

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