Минобороны заявило об обеспеченности войск вооружением и техникой на 97%

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Санчик сообщил, что промышленный комплекс страны в условиях западных санкций обеспечивает 97% потребностей войск в вооружении и военной технике.
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