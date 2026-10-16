В будущем он планирует адаптировать разработку для разных моделей видеокарт Энтузиаст, известный на форуме Reddit под ником DallasGrave, радикально модифицировал GeForce RTX 5090 — так, чтобы она точно не сгорела: он заменил печально известный 16-контактный разъём 12V-2x6 четырьмя традиционными 8-контактными PCIe-коннекторами.