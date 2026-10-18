Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II в данный момент совершает полет над акваторией Черного моря, его заметили в сотнях километрах от Крымского полуострова.
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