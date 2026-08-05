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FiNE NEWS

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Анохин: реконструкция смоленского аэропорта станет инвестицией в будущее региона

Реконструкция аэропорта «Смоленск-Северный» утверждена Главгосэкспертизой России и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» под контролем губернатора Смоленской области Василия Анохина.

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