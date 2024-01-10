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Пиоли про 1:2 с «Аталантой»: «Все изменил пенальти, которого не было. Миранчук начал падать еще до контакта»

Пиоли про 1:2 с «Аталантой»: «Все изменил пенальти, которого не было. Миранчук начал падать еще до контакта»

«Милан» проиграл в результате гола «Аталанты» с пенальти, назначенного за фол защитника Алехандро Хименеса на хавбеке Алексее Миранчуке.

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