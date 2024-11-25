Жительница Хабаровска заказала убийство отца ради квартиры

В Хабаровске женщина планировала заказать убийство отца ради квартиры, но ей помешал муж, который рассказал полиции о ее планах, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
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