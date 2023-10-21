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Хинштейн: Оскорбившие самарского губернатора мигранты задержаны

Хинштейн: Оскорбившие самарского губернатора мигранты задержаны

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн заявил, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать людей, которые позволили себе оскорбительные высказывания в адрессамрского губернатора.

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Комментарии
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BM
Boris Merfi
а что делают юные понаехавшие у нас, как они сюда попали, они же не работают, вопрос к ментам из миграционной службы
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16 час.
Вадим Кузнецов
Как это - выслать за пределы России? А отрабатывать средства, которые были потрачены на гаденыша, кто будет?
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16 час.

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