Хинштейн: Оскорбившие самарского губернатора мигранты задержаны

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн заявил, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать людей, которые позволили себе оскорбительные высказывания в адрессамрского губернатора.
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