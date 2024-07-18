"Лаборатория Касперского" прекращает работу в США из-за политических санкций

В результате решения американских властей включить "Лабораторию Касперского" в черный список Entity List, компания решила закрыть свой бизнес в США и предоставить своим клиентам в этой стране бесплатные продукты безопасности сроком на шесть месяцев в качестве прощального подарка.
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