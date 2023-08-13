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Овечкин о старте футбольного «Динамо»: «Обыграли «Зенит» – это дорого стоит. Для нового тренера было важно построить свою стратегию»

Овечкин о старте футбольного «Динамо»: «Обыграли «Зенит» – это дорого стоит. Для нового тренера было важно построить свою стратегию»

В двух последних матчах команда под руководством Марцела Лички обыграла «Зенит» (3:2) в Мир РПЛ и «Краснодар» (4:3) в Фонбет Кубке России.

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