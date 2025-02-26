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"Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка, угрожает семье и скрывает следы

"Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка, угрожает семье и скрывает следы

Кисловодск гудит, как растревоженный улей! 21 февраля 2025 года на пешеходном переходе армянка за рулём с номером К896МХ761 сбила 12-летнюю девочку и, вместо помощи, газанула прочь, оставив ребёнка корчиться от боли.

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Комментарии
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Людмила Полищук
Не понимаю такой лояльности к явным врагам. Пока это единичные случаи, а что будет, когда открыто поднимутся все враждебно настроенные? Справимся ли? Опять война? Может лучше сейчас разобраться с ними, по одиночке. Посадить эту карину за покушение на убийство,  взять на учёт всю диаспору, посадить угрожающих жизни, найти разжигателей вражды, показной суд и т.д... надо хоть как-то останавливать этот неукротимый гнев, агрессию, ненависть к людям, это надмение и само возвышение над всеми... Их эгоцентризм зашкаливает. Пора их остудить.
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21 час.
АС
Александр Сысоев
Очередное доказательство того, что этнические диаспоры это ОПГ, созданные по этническому признаку. У них принцип мафиозный: представитель их диаспоры всегда вне закона, хоть он будет совершать противозаконные действия каждый день. Или мы победим диаспоры или диаспоры просто разрушат страну.
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19 час.
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