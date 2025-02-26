"Диаспора своих не сдаёт": Армянка сбившая ребенка, угрожает семье и скрывает следы

Людмила Полищук

Не понимаю такой лояльности к явным врагам. Пока это единичные случаи, а что будет, когда открыто поднимутся все враждебно настроенные? Справимся ли? Опять война? Может лучше сейчас разобраться с ними, по одиночке. Посадить эту карину за покушение на убийство, взять на учёт всю диаспору, посадить угрожающих жизни, найти разжигателей вражды, показной суд и т.д... надо хоть как-то останавливать этот неукротимый гнев, агрессию, ненависть к людям, это надмение и само возвышение над всеми... Их эгоцентризм зашкаливает. Пора их остудить.