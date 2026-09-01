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Царьград

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Цифровой рубль затронет дешевые пассивы банков

Цифровой рубль затронет дешевые пассивы банков

С 1 сентября крупнейшие банки открывают клиентам доступ к цифровому рублю, а торговые компании с выручкой свыше 120 млн рублей, которые обслуживаются в крупнейших банках, начинают принимать новую форму оплаты.

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