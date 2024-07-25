Трое детей сбежали из детского сада в Улан-Удэ

В Улан-Удэ произошел инцидент с побегом трех пятилетних детей из детского сада. По данным прокуратуры, 24 июля маленькие воспитанники нашли ключ от калитки и беспрепятственно покинули территорию образовательного учреждения.
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