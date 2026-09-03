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Царьград

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Губернатор Камчатки: вылов лосося в 2026 году достиг антирекорда

Губернатор Камчатки: вылов лосося в 2026 году достиг антирекорда

Владимир Солодов сообщил, что лососевая путина на Камчатке в 2026 году завершилась рекордно низким уловом — всего 55 тыс.

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