Владимир Солодов сообщил, что лососевая путина на Камчатке в 2026 году завершилась рекордно низким уловом — всего 55 тыс.
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Однако все эти события не мешают Камчатскому руководству продавать рыбу в тридорого за границу наращивая объёмы продаж.