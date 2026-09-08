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ТАСС

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Nice-Matin: обокравшие Музей Ренуара во Франции при побеге выронили две картины

Nice-Matin: обокравшие Музей Ренуара во Франции при побеге выронили две картины

ПАРИЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Злоумышленники, обокравшие музей французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара (1841-1919) в коммуне Кань-сюр-Мер на юге Франции, при побеге выронили две картины, они были возвращены.

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