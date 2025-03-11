Банки в разы нарастили продажи ипотечных долгов коллекторам

Кредитор может претендовать на заложенное имущество.фото: duma.gov.ruВ 2024 году российские банки продали профессиональным взыскателям жилищные кредиты, по которым образовались задержки платежей, на 3,9 млрд руб, в 2023-м году объем таких продаж составил 1,2 млрд руб.