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«Барселона» стала подавляющим фаворитом Ла Лиги у букмекеров. «Реал» – 2-й, «Атлетико» – 3-й, «Бетис» – 4-й

Букмекеры обновили котировки на итоги сезона Ла Лиги. После 6 туров в таблице лидирует «Барселона» – каталонцы выиграли 6 матчей с разницей мячей 28:6.

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