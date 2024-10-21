Мишустин помешает США ограничить торговлю России с Китаем

Переговоры с Бишкеком позволят Москве избежать роста цен на китайские товары на рынке России. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с делегацией Кыргызстана, возглавляемой главой кабинета министров республики Акылбеком Жапаровым, отметил важность развития сотрудничества между странами в финансовом секторе.
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