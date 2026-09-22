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МОСИНФОРМ

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Фестиваль «Эко-Москва» пройдет в национальном парке «Лосиный Остров»

Фестиваль «Эко-Москва» пройдет в национальном парке «Лосиный Остров»

Фестиваль «Эко-Москва» состоится 26 сентября в национальном парке «Лосиный Остров». В эколого-просветительскую программу войдут прогулки с экскурсоводами, лекции, игры, творческие занятия и концерт классической музыки.

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