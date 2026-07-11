Пари Нижний Новгород» сменил название на «Нижний Новгород

С сезона 2026/27 футбольный клуб «Пари НН» вернёт название «Нижний Новгород» после смены учредителя. Новый акционер Андрей Артёмов готовит клуб к старту в Первой лиге, опираясь на частные инвестиции и поддержку «НИЖФАРМ».