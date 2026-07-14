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Курские новости

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Фатежский прокурор утвердил обвинение в убийстве матери

Фатежский прокурор утвердил обвинение в убийстве матери

Конфликт во время пьянки завершился поножовщиной: мужчина нанёс матери не менее 15 ножевых ранений.Прокурор Фатежского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.

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