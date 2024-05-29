Кредитный рейтинг Петербурга подтвердили на наивысшем уровне

С прогнозом «стабильный» Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг Петербурга на наивысшем уровне по национальной шкале для Российской Федерации с прогнозом «стабильный», сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по инвестициям и реализации инвестпроектов.