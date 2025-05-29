БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Полицейский, покрывавший убийцу ветерана СВО в Армавире, не только оказался одним из участников расправы, но и нанес первый удар. С...ки

Полицейский, покрывавший убийцу ветерана СВО в Армавире, не только оказался одним из участников расправы, но и нанес первый удар. С...ки

Следком Краснодарского края завершил расследование убийства (https://t.me/readovkanews/83407) участника СВО Олега Рябчикова в Армавире прошлым летом.

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Комментарии
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Игорь Сипкин
всё больше ощущение, что самая могущественная ОПГ в стране- это полиция.
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13 час.
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