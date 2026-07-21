В России предложили заморозить утильсбор до 2030 года

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который может кардинально изменить ситуацию на авторынке.Партия предлагает приостановить действие утилизационного сбора до 1 января 2030 года, прямо называя этот платеж «способом отъема денег у населения».
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