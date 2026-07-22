Минобороны: Российские военные нанесли удары по портам и логистическим центрам Украины

В ведомстве заявили о поражении двух морских судов, объектов портовой инфраструктуры в Одессе и резервуаров с горючимРоссийские военные нанесли удары по портам Украины, откуда доставляли грузы для Вооруженных сил Украины, и по военным объектам в Одесской области, сообщили в Минобороны РФ.