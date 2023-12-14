Рожденного летать — захочешь — не уронишь.

В связи с тем, что уж больно много теперь на нашей территории происходит "чудесных посадок" самолетов, которые могли бы закончиться гораздо печальнее, давайте поговорим о рукотворных чудесах "там, у них", которые тоже имеют место бывать и причины имеют международные: то есть, если один герой, то в причинах этого героизма числится недосмотр в 99,9% из 100.