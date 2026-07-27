Бразилия и Аргентина на грани разрыва отношений после оскорблений Милея

Министерство иностранных дел Бразилии вызвало в это воскресенье (26.07.2026) для консультаций своего посла в Аргентине Хулио Бителли после «оскорблений, нанесенных» президентом Аргентины Хавьером Милеем своему бразильскому коллеге Луису Инасио Лула да Силва и другим властям страны, сообщило бразильское ведомство 27 июля на официальном портале.