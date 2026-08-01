🏞 В Саках продолжают благоустраивать Курортный парк: второй этап завершат к концу года Сейчас готовность объекта составляет 38%.
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🏞 В Саках продолжают благоустраивать Курортный парк: второй этап завершат к концу года Сейчас готовность объекта составляет 38%.