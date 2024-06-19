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Новости Омска

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На ремонт теплосетей Омска нужен 1 миллиард рублей - у города его нет

На ремонт теплосетей Омска нужен 1 миллиард рублей - у города его нет. Депутаты горсовета раскритиковали мэрию за провальный отопительный сезон и заявили, что будут просить деньги у областных властей.

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