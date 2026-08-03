Таиланд усиливает меры безопасности после убийства двух россиян в Паттайе

Инцидент стал потрясением для жителей Таиланда. Глава кабмина посетил место преступления и поручил правоохранительным органам оперативно установить и привлечь к ответственности виновных, а также усилить меры безопасности для иностранных туристов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии