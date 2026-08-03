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Регионы России

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Таиланд усиливает меры безопасности после убийства двух россиян в Паттайе

Таиланд усиливает меры безопасности после убийства двух россиян в Паттайе

Инцидент стал потрясением для жителей Таиланда. Глава кабмина посетил место преступления и поручил правоохранительным органам оперативно установить и привлечь к ответственности виновных, а также усилить меры безопасности для иностранных туристов.

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