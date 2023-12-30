Организаторы отменили выступление Киркорова и Лолиты 1 января на концерте "Зимнее Show"

Два "звёздных" участника развратной вечеринки Насти Ивлеевой исключены из списка артистов на праздничное шоу в центре МосквыОрганизаторы заявили об отмене выступлений Филиппа Киркорова и Лолиты 1 января 2024 года в центре Москвы.
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