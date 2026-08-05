Reuters: США настаивают на переговорах о лицензии на Patriot для Киева несмотря на сомнения Трампа

США продолжают обсуждать предоставление Киеву лицензии на производство ракет для систем Patriot даже после того, как президент США Дональд Трамп высказал сомнения по поводу данного соглашения, утверждает Рейтер со ссылкой на источники .
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