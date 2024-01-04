В Севастополе сотрудники Госавтоинспекции помогли молодому мужчине, нуждавшемуся в экстренной медицинской помощи

В дневное время экипаж ДПС ОСР ГИБДД УМВД России по г. Севастополю в составе старшего лейтенанта полиции Александра Аксёнова и старшего лейтенанта полиции Михаила Ведякина, двигаясь по маршруту патрулирования на автодороге Севастополь - Бельбек, обратили внимание на автомобиль, ехавший впереди.
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