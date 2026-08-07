Строительство 2...
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Строительство 21 века

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10 маркеров настоящего премиум-дизайна квартиры в 2025 году

10 маркеров настоящего премиум-дизайна квартиры в 2025 году

Когда я начинаю работать над новым проектом, первое, о чем думаю — это не о цвете стен или форме дивана, а о том, как будущий владелец будет чувствовать себя в этом пространстве через пять, десять, пятнадцать лет.

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