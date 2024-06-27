Таинственное пророчество старца Зосимы о исчезновении Украины Ирэн ОрлонскаяВ последние месяцы и дни мы сталкиваемся с такими ужасными событиями, что наша душа жаждет найти какой-то луч надежды в этой мрачной реальности.