При удалении бородавок народными способами можно вызвать кровотечение или заражение крови. Об этомРИАМО сообщила дерматолог Ольга Авдейкина.
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