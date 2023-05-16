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Программист Алексей Пажитнов назвал Илона Маска «некомпетентным» в вопросах политики

Программист Алексей Пажитнов назвал Илона Маска «некомпетентным» в вопросах политики

Создатель популярной видеоигры «Тетрис» Алексей Пажитнов назвал американского бизнесмена Илона Маска «непрофессионалом» в политической сфере.

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