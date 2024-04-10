Россия ожидает от МАГАТЭ полноценного доклада по атакам на ЗАЭС

Заявила Захарова Представительства России при МАГАТЭ и ООН собираются провести комплекс мероприятий, чтобы получить адекватный международно-правовой отклик на происходящее вокруг Запорожской атомной электростанции.
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