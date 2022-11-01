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Лишь «ПСЖ» не проигрывал в топ-5 лиг Европы в этом сезоне. «Наполи» уступил «Ливерпулю»

В топ-5 лиг Европы остался лишь один клуб без поражений. «Наполи» сегодня уступил «Ливерпулю» (0:2) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов – впервые в текущем сезоне.

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