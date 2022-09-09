Соболенко на всех «Шлемах» сезона проиграла с 1:0 по сетам. Всего у нее 8 таких поражений в 2022-м

Шестая ракетка мира Арина Соболенко в полуфинале US Open проиграла №1 Иге Швентек – 6:3, 1:6, 4:6. Соболенко провела третий «Большой шлем» в этом сезоне (на «Уимблдон» ее не допустили) и на всех трех проиграла после того, как взяла первый сет.