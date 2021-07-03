Вновь Путин огорчил и «скакуасов», и «типа русских патриотов»

Сергей ЕПолитикаВновь Путин огорчил и «скакуасов», и «типа русских патриотов» Не только у майдаунов на отмайданенной, зато «самостийной» (от разума) Украине после прямой линии российского лидера 30.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир Соловьев"«Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!». Такая концовка переворачивает весь смысл статьи.Лирина Полесская (Вяткина)Не согласна с Путиным, что украинцы и русские---один народ ( хотя, конечно, далеко не все украинцы ---сволочи). Но почему все они молчат, когда нацики вопят, что меня---москаля---на ножи ?bngor68 АгеевЖдут, когда хороший пан придёт и всё за них сделает. А потом будут ждать ещё лучшего пана и плакать о своей горькой доле, сидя у "вишневому садочку". Хохлы, даже продвинутые - далеко не русские! И всегда такими были ещё со времён императора Петра. И такими и останутся. Возможно, генетика у них и совпадает с россиянами, но условия проживания и среда формируют другую общность. Пусть пример и будет выглядеть грубовато, но возьмите тех же, скажем, кошек. Генетически они все одинаковы, а сколько пород! Да что далеко ходить - родные братья, а сколь не похожи друг на друга по образу жизни? Что, не бывает? Да сплошь и рядом! И к чему призывает автор - своих не бросать? А они, эти "свои", хотят, чтобы их не бросали? Очень даже сомневаюсь! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ОНИ ВО ВСЁМ БУДУТ ИСКАТЬ ВЫГОДУ И ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ СЕБЯ. И ради этого оправдают любую подлость. Посмотрите даже на советский период - что требовала и добилась Украинская ССР? Правильно, снабжения по первой категории, как в Москве и Ленинграде! Бесконечное "дайте, дайте"...И если сейчас Россия каким-то чудом присоединит к себе Украину, то первое, что она от хохлов услышит - "вы нас завоювалы, вы и кормить". А вы думали услышать - " что мы будем строить вместе"? Не, первое и второе и дальше будет "ДАЙТЕ"...Андрей БаканинПотому и молчат, что на гиляку не хочется. Вы на оккупированных территориях жили, или , хотя-бы, представляете, что это такое? Это примерно то же самое, что пройти с красным флагом мимо гестапо. Кто-то боится. Кому-то пока всё равно, кто-то уже пристроился. Что-то говорить сейчас - это даже не против ветра пИсать, это против пулемёта в полный рост идти. Раньше надо было говорить. А сейчас поздно. Или рано.Владимир ЕвдокимовЕсли честно то я не чего не понял, развёл какую то бодягу. Ну и писакаbngor68 АгеевЭто он голубую мечту хохлов завуалированно преподносит, чтобы Россия их "завоевала и кормила". А они будут обжираться и плакать о своей горькой доле.КотищевДля нас самое главное, что Путин не собирается восстанавливать СССР в его бывшем виде, когда русские строили все самое лучшее в "братских" республиках в первую очередь, да еще и первые лица были из этих республик. И сейчас наиболее умные и хитрые хохлы видя, что с ЕС ни хрена не получается начинают влажно мечтать, чтобы Россия их прибрала, восстановила разворованное хозяйство и они бы зажили весело и счастливо, спивая свои писни и крутя дули русским в широких шароварах. Хрен вам свинорылые! Заберем мы свои земли от Луганска, Донбасса и Харькова до Приднестровья с Одессой, а там местные русские сами разберутся со своими свидомитами, благо те им за все время так насрали, что пощады не жди.БОБорис ОсиповАлексей АндреевичБраво!Алексей АндреевичПисака-хохлобот, ярко выраженный.Комментировать
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