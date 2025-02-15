Solana (SOL) нацелена на восстановление: активность китов и «золотой крест»

Цена Solana (SOL) пытается восстановить уровень $200 после недавнего падения ниже $190. Этот отскок совпадает с увеличением рыночной капитализации до $97 миллиардов, что свидетельствует о возобновлении интереса инвесторов.
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