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Автомобиль с людьми ушёл под воду в Приморском крае

Автомобиль с людьми ушёл под воду в Приморском крае

В региональном МЧС сообщили, что к месту трагедии готовятся выдвинуться водолазы.В Приморском крае местные телеграм-каналы сообщили, что в районе посёлка Тавричанка Надеждинского района автомобиль с людьми полностью провалился под лёд.

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