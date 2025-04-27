В Курской области прошел полуфинал конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт»

Новости внутренней и внешней политики в России

В полуфинале конкурса «Русский силуэт» в Курске приняли участие более 2,6 тыс. участников из Москвы, Брянска, Курска, Воронежа, Липецка, Белгорода, Сочи, Твери, Севастополя, Санкт-Петербурга, Орла, Железногорска, Курчатова, Крыма и даже Вьетнама.