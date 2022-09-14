Благоустройство территории школы № 3 Уссурийска завершится к концу сентября

Депутат Думы Уссурийского городского округа Сергей Клековкин в рамках рабочей поездки по своему избирательному округу посетил МБОУ СОШ № 3, где проводится благоустройство территории, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе Думы УГО.
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